الرئيس الصيني: سنخفف الرسوم الجمركية ونوسع الاستيراد

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، أن الصين ستخفض بشكل كبير الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة وبعض المنتجات الأخرى خلال العام الجاري.



وقال «شي» - في خطاب رئيسي ألقاه خلال مراسم افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي، ونقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية -: «سنأخذ زمام المبادرة لتوسيع الاستيراد».



وأوضح الرئيس الصيني أن بلاده ستعمل بجد لاستيراد مزيد من المنتجات التي تتمتع بتنافسية وتلبي حاجات الشعب الصيني، كما أكد أن الصين ستسعى أيضا لإحراز تقدم أسرع نحو الانضمام لاتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية.



وأشار «شي» إلى أن الصين لا تسعى إلى فائض تجاري، بل لديها رغبة حقيقية لزيادة الواردات وتحقيق توازن أكبر بين المدفوعات الدولية في الحساب الجاري.



وفي حديثه عن معرض الصين الدولي الأول للاستيراد - الذي سيقام في شانغهاي في نوفمبر المقبل - قال «شي» إنه ليس معرضًا بل مبادرة وتحرك سياسي كبير لانفتاح السوق الصينية.



وأضاف «شي» أن الصين تأمل في أن تتوقف الدول المتقدمة عن فرض قيود على التجارة العادية والمعقولة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وتخفف القيود التصديرية على مثل هذه التجارة مع الصين.



