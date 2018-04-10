249 سفينة تعبر قناة السويس خلال 5 أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن 249 سفينة عبرت المجرى الملاحي للقناة بإجمالي حمولات 17.7 مليون طن، خلال خمسة أيام بدءًا من يوم الجمعة الماضي وحتى اليوم الثلاثاء.



وأضاف"مميش" أن 125 سفينة عبرت من اتجاه الشمال دون انتظار بإجمالي حمولات 8.8 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب عبرت 124 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات 8.9 مليون طن.



وجاءت سفينة الحاويات الصديقة للبيئة "AL ZUBARA" التي ترفع علم مالطا في صدارة السفن العابرة للقناة من الشمال قادمة من فرنسا، ومتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحمولة 200 ألف طن.



وجاءت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة "MOSCOW MAERSK" على رأس قائمة السفن العابرة من الجنوب بحمولة 221 ألف طن، وذلك خلال رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى إسبانيا.



كما شهدت القناة، خلال تلك الفترة، عبور 32 سفنينة عملاقة، بحمولات تزيد على 150 ألف طن، فيما بلغ عدد السفن من الشريحة التي تتراوح ما بين 100 -150 ألف طن للسفينة "31" سفينة عملاقة.



وسجلت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا بمقدار 5.4% خلال عام 2017، لتحقق مستوى 5.3 مليار دولار.