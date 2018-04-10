إغلاق 21 منشأة طبية مخالفة بالمنيا

أعلنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، عن إصدار قرارات ترخيص لـ13 منشأة طبية خاصة، وإغلاق إداري لـ21 منشأة طبية مخالفة.



جاء ذلك أثناء المرور على 155 منشأة خاصة، ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل، خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية خلال شهر مارس الماضي، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة، والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.



وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية، وعدم مطابقة المواصفات الصحية، ومخالفة شروط وزارة الصحة.



وأشارت إلى أن المديرية قامت بتحرير 355 محضرا مخالفا للاشتراطات الصحية، وإعدام 1235 كيلو من المواد الغذائية، و155 لترا من المواد السائلة، خلال حملة قامت بها المديرية، بالتعاون مع مباحث التموين، للوقوف على المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق، ومنافذ البيع، والمنشآت الغذائية (المصانع ـ الأسواق ـ الباعة الجائلين)، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.