«لافروف»: روسيا مستمرة فى تقديم المساعدة الإنسانية لكوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية، ومواصلة تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية، مرحبًا بالاتصالات بين برلمانيي البلدين.



وقال لافروف اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي لي يون هو، إن روسيا مصممة على تطوير علاقات حسن الجوار مع كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن موسكو مستعدة لدفع مشروعات ثلاثية بمشاركة روسيا والكوريتين الشمالية والجنوبية.



بدوره، قال وزير الخارجية الكوري الشمالي إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتطلب أكثر فعالية وتنسيقا بين روسيا وكوريا الشمالية، مضيفا: "يبدو لنا أن الوضع الذي يتبلور حاليًا في شبه الجزيرة الكورية وحول حدودنا، وكذلك الوضع السياسي الدولي يتطلب من بلدينا المزيد مع تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، وتكثيف الاتصالات الاستراتيجية وتنسيق الأعمال بين البلدين".



وكان يونج هو، وصل إلى موسكو أمس الإثنين في زيارة رسمية، على متن طائرة ركاب عادية قادمًا من عاصمة جمهورية تركمانستان، مدينة عشق آباد.

