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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:44 ص

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يستقبل محافظ الدقهلية

الدكتور معوض الخولى،
الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية،
المنوفية_ عاشور أبو سالم
dostor.org/2123317

استقبل الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنوفية، الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، وعميد معهد الكبد القومى السابق، قبل توجهه لحضور مناقشة دكتوراه بطب المنوفية، حيث تبادل الطرفان الحديث عن قانون المستشفيات الجامعية وبعض القضايا التى تخص أعضاء هيئة التدريس وآليات التدرج الوظيفى وضوابطها، ومدى تحقيق المستشفيات الجامعية أهدافها التعليمية وخدماتها المجتمعية.

حضر الاستقبال الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبدالدايم أمين عام الجامعة، والدكتور هشام عبدالدايم عميد معهد الكبد القومى، والدكتور محمد توفيق عميد كلية العلوم.

بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يستقبل محافظ الدقهلية
بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يستقبل محافظ الدقهلية
بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يستقبل محافظ الدقهلية
بالصور.. رئيس جامعة المنوفية يستقبل محافظ الدقهلية
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