«الداخلية» تكشف تفاصيل حادث إطلاق النار فى قنا

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى، بأنه فى إطار الحملات التي تستهدف الخارجين على القانون بالمحافظات، وأثناء تنفيذ حملة - صباح اليوم - لضبط بعض العناصر الإجرامية بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقرية أبوحزام بمركز نجع حمادى بمديرية أمن قنا، بادرت بعض العناصر بإطلاق النيران تجاه القوات التى بادلتهم إطلاق النيران.



وأشار إلى أن تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والعناصر الإجرامية، أسفر عن مصرع أحد المجرمين يُدعى "صابر محمد أحمد"، ضبط بحوزته "رشاش نصف بوصة- 100 طلقة من ذات العيار – طلقة آر. بى. جى – 246 طلقة لرشاش جرينوف"، واستشهاد الملازم أول محمدى رجب الحسيني رجب، من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا، وإصابة آخر ومجند، وتم الدفع بتعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.