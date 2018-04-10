مصادر يمنية: الحوثيون يخطفون مسئولا في محافظة حجة

أعلنت مصادر يمنية أن ميليشيات الحوثي خطفت مسؤولا حكوميا في محافظة حجة، شمال غربي صنعاء، اليوم الثلاثاء، في وقت أرسلت قوات دعم الشرعية في اليمن تعزيزات إلى جبهات القتال في الساحل الغربي.



وأوضحت المصادر -حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية- أن ميليشيات الحوثي حاصرت منزل مدير مكتب التربية بمحافظة حجة ضيف الله العقاري، قبل أن تقوم بخطفه بناء على توجيهات مسؤول الحوثيين في المحافظة.



وفي سياق متصل بتطورات الأحداث، أرسلت قوات الشرعية اليمنية تعزيزات جديدة إلى خطوط التماس شمالي مدينة حيس ومنطقة الهاملي ومحيط معسكر خالد في جبهات الساحل الغربي.



وتأتي هذه التعزيزات استعدادًا لبدء عملية عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على مناطق جديدة وقعت في قبضة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في الساحل الغربي لليمن.

