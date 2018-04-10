ضبط هارب من قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر بالفيوم

ألقى الرائد محمود الشرقاوي، معاون مباحث قسم ثان الفيوم، القبض على متهم هارب، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضية حيازة أسلحة نارية وذخائر.



كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من اللواء حسام فوزي، مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة منية من وحدة مباحث قسم ثان من ضبط المدعو محمد خالد محمد صوفي، 18 سنة، عامل، ومقيم في الفواخير دائرة القسم، هارب ومطلوب ضبطه وإحضاره علي ذمة القضية رقم 156 أمن دولة طوارئ لسنة 2018 حيازة أسلحة نارية وذخائر.



وأمام المقدم محمود هيبة، رئيس مباحث القسم، أقر المتهم أنه ذات الشخص المطلوب، فتحرر له المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.