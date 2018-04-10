مصادر: 600 ألف مصرى يعملون فى الكويت

كشفت مصادر أمنية مطلعة في الإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، عن أن عدد المصريين العاملين في الكويت بصفة شرعية يبلغ 600 ألف نسمة، من بين عدد الوافدين العاملين بالدولة الذى يبلغ عدده نحو مليونين وثمانمائة ألف وافد، لديهم إقامات صحيحة وشرعية بالبلاد.



وأضافت المصادر -فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"- أن الجالية الهندية تعتبر أكبر نسبة في أعداد الوافدين بالكويت، ويبلغ عددها 940 ألف نسمة، وتليها الجالية المصرية والتي بلغت 610 آلاف بعدها الجالية البنغلاديشية بـ 260 ألف نسمة، حيث تبلغ هذه الجاليات الثلاث 2.11 مليون نسمة، فيما يتوزع 690 ألفا على باقى الجنسيات التي لديها إقامات صالحة.