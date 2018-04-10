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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 11:42 ص

الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية والقدس

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2123311

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 فلسطينيًا من محافظات مختلفة فى الضفة الغربية والقدس المحتلتين الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية بيت ريما غرب رام الله، وشابًا من قرية عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية عقب دهم منزله، والاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت أسيرًا محررًا واستدعت آخرين من الخليل جنوب الضفة.

وأصيبت عشرات الطالبات، صباح اليوم، بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع، صوب إحدى مدارس قرية المغير شمال شرق رام الله، الأمر الذي أدى إلى احتجاز بعضهن داخل المدرسة، والبعض الآخر لم يتمكن من الوصول إليها.

وفي جنوب بيت لحم جنوب الضفة، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلى، ومستوطنون، مزارعًا وأشقاءه من بلدة الخضر على مغادرة أرضهم الزراعية، تحت تهديد السلاح.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية -في تصريح له- بأن قوات الاحتلال ومستوطنين أجبروا تحت تهديد السلاح المزارع إبراهيم سليم صبيح وأشقاءه، على مغادرة أرضهم الواقعة فى منطقة وادي الغويط، المحاذية للبؤرة الاستيطانية «سيدى بوعز».

وأشار إلى أن الأرض ملكية خاصة تبلغ مساحتها 18 دونمًا، مزروعة بأشجار الزيتون والعنب، موضحًا أن أراضى منطقة «وادي الغويط» تتعرض منذ فترة إلى اعتداءات متكررة، والاحتلال أقام على جزء منها البؤرة الاستيطانية المذكورة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين، منهم 3 من بلدة صورة باهر جنوب القدس، وشاب واحد من بلدة حزما شرق القدس و4 من بلدة العيسوية، كما داهمت عددًا من المنازل فى العيسوية، فيما حررت مخالفات مالية لأصحاب المتاجر والمنازل، كما أغلقت عددًا من محطات تعبئة البنزين والسولار فى حزما.

وتخضع بلدتا العيسوية وحزما إلى حصار عسكرى مشدد منذ عشرة أسابيع في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق السكان، للضغط من أجل وقف المواجهات المتواصلة في البلدتين ضد قوات الاحتلال.

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة باتجاه المزارعين ورعاة الأغنام قبالة مناطق حدودية لقطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

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