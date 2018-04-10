«الصحة»: إصابة 4 مواطنين فى حادث انهيار عقار بإمبابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم، عن إصابة 4 مواطنين فى حادث انهيار عقار مكون من ستة طوابق على منزل مجاور له بشارع عزبة إدريس من شارع الوحدة بمنطقة إمبابة، محافظة الجيزة.



وأوضحت الوزارة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ سيارات إسعاف مجهزة، نقلت المصابين، اثنان لمستشفى إمبابة العام، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وخرجا بعد تحسن حالتهما حيث كانا يعانيان من كدمات وسحجات وإصابة بالقدم، واثنين آخرين للعجوزة، أحدهما يعانى من ارتجاج بالرأس والآخر يعانى من أزمة صدرية، وحالتهما مستقرة ويتلقيان العلاج اللازم.



كما كلف الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، وكيل وزارة الصحة بالجيزة بمتابعة حالة المصابين ورفع تقرير له أولًا بأول، والتأكد من توافر الرعاية الصحية لهم، حيث يتواجد وكيل الوزارة حاليًا بمستشفى العجوزة لمتابعة حالة المصابين عن كثب.