القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:28 ص

ورشة عمل حول «بناء فريق عمل المشروع» في الأقصر

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة بالأقصر
الأقصر - هدي الامير:
dostor.org/2123197

أعلنت مكتبة مصر العامة بالأقصر، عن انطلاق ثانى ورشة عمل بعنوان «بناء فريق عمل المشروع»، الخميس المقبل، فى إطار انطلاق مجتمع ريادة الأعمال في صعيد مصر سلسلة «ابدأ مشروعك» لرواد الأعمال في الصعيد.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بأهمية فريق العمل ومؤشرات الحاجه لفريق عمل وكيفية تكوين فريق عمل للمشروع، وتقييم فريق العمل وكيفية توزيع الأدوار على الفريق، والتعامل مع المراحل المختلفة للمشروع، وأنواع فريق العمل وضرورة اختلاف مهارات أفراده وحسن ادارته وتأثير ذلك على أى مشروع ناشئ أو شركة قائمة بالفعل.

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