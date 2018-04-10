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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 10:21 ص

صعود طفيف لمؤشرات البورصة بعد العودة من إجازات الربيع

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أكرم عمران
dostor.org/2123187

استهلت مؤشرات البورصة معاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول تعاملات الأسبوع، على صعود متواضع، وسط ترقب لما ستسفر عنه نتائج أداء أسواق المال الأمريكية التى تشهد حالة من التذبذب الواضح بسبب التوترات السياسية واستمرار تبادل الاتهامات بينها وبين الصين حول المصروفات الجمركية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنسبة 13. 0% تعادل 23 نقطة ليسجل مستوى 17434 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 39. 0% تعادل 3.36 نقطة ليسجل مستوى 868.8 نقطة، فى الوقت الذى ارتفع فيه المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100" ارتفاعا بنسبة 36. 0% تعادل 8 نقاط ليسجل مستوى 2246.7 نقطة.

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