سوء الطقس بالإمارات والكويت يؤخر إقلاع عدة رحلات بمطار القاهرة

تسبب سوء الأحوال الجوية، وانخفاض مستوى الرؤية وارتفاع حدة الشبورة المائية والضباب بمطارات الإمارات والكويت فى اضطراب الحركة الملاحية بين مصر والدولتين.



تلقت سلطات المطار إشارة من سلطات الطيران المدني بالإمارات والكويت بتأجيل إقلاع الرحلات المتجهة إليها بسبب سوء الأحوال الجوية فوق عدد من مطاراتها، حيث تم تأجيل إقلاع رحلات رحلة شركة الاتحاد للطيران رقم 658 والمتجهة إلى أبوظبى، ورحلة الخطوط الجوية الإماراتية رقم 926 والمتجهة إلى دبى، ورحلتى شركة العربية للطيران رقم 9621 والمتجهة إلى الشارقة، ورحلة رقم 9833 والمتجهة إلى رأس الخيمة، ورحلة شركة مصر للطيران رقم 916 المتجهة إلى أبوظبى.