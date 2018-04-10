تفاصيل حركة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا في 2017

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية للسوق البلجيكي حققت نموًا كبيرًا خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، مسجلة نحو 320 مليون يورو مقابل 250 مليون يورو بزيادة نسبتها 28%



وأضاف "قابيل": ليرتفع إجمالي حجم التجارة بين البلدين إلى 1.6 مليار يورو مقابل 1.4 مليار يورو عام 2016 بزيادة نسبتها 11%.



جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من المكتب التجاري المصري في بروكسل حول تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016.

