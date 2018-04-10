غدًا.. الصحة النفسية تعلن نتائج البحث القومى للإدمان بين الطلاب

تعلن الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان غدًا الأربعاء، نتائج البحث القومي الخاص بالصحة النفسية وسوء استعمال المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، بمقر المعهد القومي للتدريب.



يقام الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان، وممثلين من وزارة التربية والتعليم والعدل والداخلية والتضامن والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة الصحة العالمشية وجبهة إنقاذ الطفولة، وأعضاء مجلس الشعب، وأساتذة الجامعات المصرية وبعض الشخصيات العامة.



ويلي الحفل ورشة عمل لمناقشة بعض التوصيات على ضوء نتائج البحث، وإحدى حلقات النقاش سوف تدور حول دور الإعلام في مواجهة الإدمان في المدارس والتوعية وتعزيز الصحة النفسية في هذه المرحلة العمرية.