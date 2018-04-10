«الزراعة»: استمرار حالة الطوارئ لرصد التعديات وإزالتها

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حالة الطوارئ في الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة وحماية الأراضي في ٢٧ مديرية زراعية بالمحافظات، لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



وقال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمي بوزارة الزراعة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات في وزارة الزراعة متصلة بحماية الأراضي في كل محافظة ومركز وقرية وحماية الأراضي في الجمعيات الزراعية وتخصيص خط ساخن، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن التعدي على الأراضي الزراعية خلال أيام احتفالات أعياد الربيع على الرقم 37499385.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية والمهندس سيد عطية رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، برصد حالات التعدي وتحرير المحاضر لها وتحويلها للنيابة وتشديد عمليات المرور والمتابعة على الأراضي الزراعية بكل القرى.