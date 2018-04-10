«الرقابة» توافق على إنشاء صناديق استثمار لتمويل المشروعات متناهية الصغر

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه الأخير على الترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بحيث تتولي هذه الصناديق شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يوفر التمويل لهذه الجهات لإعادة استثماره مرة أخري في منح التمويل للراغبين في الحصول عليه من الأفراد والمنشآت متناهية الصغر.



وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن تلك النوعية من الصناديق لا تقدم تمويلا "مباشرا" للأفراد، وإنما تقوم بشراء محافظ التمويل من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن قرار مجلس إدارة الهيئة تضمن تعديل قواعد ممارسة النشاط لكل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يسمح لها بتحويل محفظتها لصناديق الاستثمار المشار إليها.



وأضاف عمران أن هذا القرار يأتى حرصًا من الهيئة على تعدد مصادر التمويل أمام الشركات والجمعيات التي تباشر نشاط التمويل متناهي الصغر، والعمل على استدامة تلك المصادر، بما يساعد في زيادة أحجام التمويل الممنوحة وزيادة أعداد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر للأغراض الاقتصادية المختلفة، بما يساهم في زيادة معدلات التشغيل في الاقتصاد القومي.



وتوقع رئيس الهيئة أن يساهم إنشاء تلك النوعية من الصناديق على زيادة واتساع نطاق نشاط التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستفيدين منه.



يذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ ما يزيد على 2.2 مليون مستفيد، بقيمة تمويل قائم في نهاية عام 2017 بلغ أكثر من 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة النساء المستفيدات من هذا النشاط حوالي 70% من إجمالي عدد المستفيدين، كما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط من الهيئة ما يزيد علي 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة إلى عدد 3 شركات تمارس النشاط حاليًا، وما يزيد على 5 شركات جديدة تُنهي إجراءات ترخيصها بالهيئة، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد علي 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.