رئيس «شعبة الأرز»: نتوقع استقرار الأسعار مع اقتراب رمضان

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق تشهد استقرارًا، خاصة فى ظل وجود فائض فى الإنتاج عن الموسمين الماضي والحالي، منوهًا بأن السوق المحلية شهدت انخفاضًا فى أسعار الأرز بنسبة 5%، ويتوقع أن تستقر أسعار الأرز مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأضاف "شحاتة"، في تصريحات صحفية له، أن المحصول الجديد للأرز سيتم طرحه فى الأسواق بعد إجازة عيد الفطر بأسبوع، لافتًا إلى أن السوق المحلية لا تتأثر بالأسعار العالمية، مرجعًا ذلك إلى الاكتفاء الذاتى من الإنتاج المحلى بجانب عدم تصدير الأرز.