«مدبولى»: تنفيذ 13 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بالدقهلية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب، في محافظة الدقهلية، بطاقة 277 ألف م3/ يوم، بتكلفة 939 مليون جنيه، لخدمة مليونين و145 ألف نسمة.



وأوضح أن المشروعات السبعة تشمل توسعات محطة مياه ميت خميس – توسعات محطة مياه جمصة – استكمال شبكات محطة مياه منية النصر – محطة مياه ميت غمر وشبكاتها – محطة مياه تمى الأمديد – 3 محطات مدمجة بقريتي (ميت عباد – نشا) – محطتين مدمجتين بقريتي بسنديلة والشوامي.



وأضاف أنه يجرى أيضًا تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحي المدن، لخدمة 960 ألف نسمة، وهى (توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة- استكمال صرف صحي الجمالية - استكمال صرف صحي ميت غمر - استكمال صرف صحي السنبلاوين - استكمال صرف صحي بلقاس – استكمال صرف صحي بني عبيد، محطة الرفع رقم 4).

