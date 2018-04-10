القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:57 ص

«مدبولى»: تنفيذ 13 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بالدقهلية

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
محمد إبراهيم
dostor.org/2123163

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يجرى تنفيذ 7 مشروعات لمياه الشرب، في محافظة الدقهلية، بطاقة 277 ألف م3/ يوم، بتكلفة 939 مليون جنيه، لخدمة مليونين و145 ألف نسمة.

وأوضح أن المشروعات السبعة تشمل توسعات محطة مياه ميت خميس – توسعات محطة مياه جمصة – استكمال شبكات محطة مياه منية النصر – محطة مياه ميت غمر وشبكاتها – محطة مياه تمى الأمديد – 3 محطات مدمجة بقريتي (ميت عباد – نشا) – محطتين مدمجتين بقريتي بسنديلة والشوامي.

وأضاف أنه يجرى أيضًا تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحي المدن، لخدمة 960 ألف نسمة، وهى (توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة- استكمال صرف صحي الجمالية - استكمال صرف صحي ميت غمر - استكمال صرف صحي السنبلاوين - استكمال صرف صحي بلقاس – استكمال صرف صحي بني عبيد، محطة الرفع رقم 4).

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