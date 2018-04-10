ضبط صيدلى قتل عاملًا خلال مشاجرة فى العمرانية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على صيدلي، لاتهامه بالتشاجر مع عامل، ما أسفر عن مقتله بالعمرانية.



وكانت الأجهزة الأمينة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارًا من غرفة النجدة، بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما بالعمرانية.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين صيدلي وعامل، ما أسفر عنه إصابة العامل بجرح نافذ ومفارقته الحياة.



وكشفت التحريات أن المجنى عليه اعتدى على طفل بالضرب، ما دفع الصيدلى لمعاتبته، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.