«المبدعين العرب» يشارك فى ورشة عمل ابتكار لتطوير البحث العلمى

تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، يشارك اتحاد المبدعين العرب في ورشة عمل الابتكار لتطوير البحث العلمي والتكنولوجيا، لمناقشة تطوير الوثيقة الأولية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للبحث العلمى والتكنولوجى والابتكار، الذي سيقام في الفترة من 16: 18 أبريل الجارى، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور عدد من الجهات المعنية التى ساهمت فى إعداد هذه الاستراتيجية لتطوير البحث العلمي والتكنولجى والابتكار.



وقال الإذاعى أحمد نور، الرئيس العام لاتحادي الإعلاميين والمبدعين العرب، عضو الأمم المتحدة، إن الاتحاد سيشارك فى هذه الورشة التى تهدف إلى دعم التطوير والابتكار خاصة وأن البحث العلمى والابتكار هو النواة الحقيقة لتقدم المجتمع المصرى بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام، وإن الاتحاد يسعده المشاركة فى هذا العمل العربى البناء من أجل دعم التطور والابتكار العلمى والتكنولوجى.



وأضاف: أن اتحاد المبدعين العرب هو عضو الجهاز الحكومى فى مصر لحماية حقوق الملكية الفكرية والذى يهتم بالمبدعين والمبتكرين ويسعى لحماية حقوقهم الفكرية، وسوف يشارك الاتحاد بثلاثة مشاريع عربية قومية منها مشروع تحت عنوان «ابتكار» لأحد أعضاء الاتحاد هبة عبد الفتاح، الذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم وسوف ينطلق من دولة الإمارات العربية الشقيقة لتمتد هذه المبادرة لتشمل جميع الدول العربية.



بالإضافة إلى مشروع آخر من ابتكار الإذاعي أحمد نور، تحت عنوان «نورتوار»، ويعمل هذا الابتكار على حل أزمة المرور وحاصل على براءة من منظمة البراءات العالمية «pct»، يعمل على حل أزمة المرور وتوسيع الشارع وتضييقه حسب الكثافة المرورية.



ويأتي المشروع الثالث بعنوان «لم الشمل»، وهو عبارة عن تطبيق على الموبايل لعضو الاتحاد فى دولة الكويت الشقيقة جاسم السميط، وهو خاص باللاجئين محاولًا لم شمل الأسر التي تفرقت حول العالم بسبب النزاعات، وهناك رؤى أخرى لآليات جديدة لتطوير البحث العلمي والابتكارات، تماشيًا مع رؤية التنمية المستدامة 2030 سوف يتقدم بها الاتحاد أيضًا.