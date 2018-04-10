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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:53 ص

إصابة محاسب إثر اصطدام سيارته بـ«توك توك» فى المنوفية

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2123157

أصيب محاسب إثر اصطدم «توك توك» أثناء انتظاره بجانب سيارته الخاصة، بجانب الطريق أمام محكمة قويسنا، في المنوفية.

تلقى مأمور مركز قويسنا إخطارًا من المستشفى المركزى، يفيد باستقبالها «ا. ع. ع»، 46 سنة، محاسب، ومقيم بقرية الدبايبة بدائرة مركز بركة السبع، مصابًا بنزيف داخلي بالمخ وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه، قرر بأنه أثناء توقف شقيقه بجوار سيارته الخاصة على جانب الطريق، أمام محكمة قويسنا، اصطدم به «توك توك» أحدث إصابته وفر هاربًا، ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 8840 جنح مركز قويسنا لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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