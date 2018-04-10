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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:49 ص

الصين تحارب الإدمان بحملة محمد صلاح «أنت أقوى من المخدرات»

محمد صلاح
محمد صلاح
ولاء جمال
dostor.org/2123155

استعانت وزارة الأمن العام بدولة الصين بالإعلان الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة غادة والى، بمشاركة محمد صلاح " مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات.. ماتسيبهاش تغلبك"، حيث نشرت فيديو الإعلان على صفحتها الرسمية في إطار نجاح الحملة التى تقودها الوزارة لمكافحة تعاطي المخدرات.

وأشار تقرير نشرته صفحة وزارة الأمن العام الصينية، إلى أن الاستعانة بنجم كبير مثل محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات، ساهم بشكل كبير فى زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان المصري 16023، والذي يعد من أفضل وسائل توعية الشباب بمخاطر المخدرات.

وبلغ عدد مشاهدي الإعلان على صفحة الصندوق إلى 10 ملايين و400 ألف خلال أسبوع منذ إطلاق الإعلان حتى الآن، كما وصل إجمالي عدد المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر وفيس بوك وإنستجرام واليوتيوب" إلى ما يقرب من 14 مليون مشاهدة وأكثر من 25 مليون متفاعل مع الإعلان، و35 ألف مشاركة من جانب المتابعين، و15 ألف تعليق وأكثر من 454 ألف معجب بالإعلان، وأن جميع غالبية التعليقات إيجابية لمكافحة الإدمان.

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