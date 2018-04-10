اليوم.. ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 438 راكبًا 73 شاحنة

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد، اليوم الثلاثاء، لاستقبال أربع سفن وهى «عمان - مسرة - محبة - النوى اكسبريس» على متنها (438 راكبا، 58 شاحنة بضائع، 15 شاحنة عفش ركاب، 16 سيارة)، كما تغادر السفينة «عمان» على متنها (110 ركاب، 97 شاحنة بضائع، سيارتين).



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة «OLiva» على متنها 30 ألف طن الومنيوم قادمة من استراليا، وثلاث سفن أخرى وهى «الرياض - الحرية 2 - بوسيدون اكسبريس» على متنها (432 راكب، 136 شاحنة بضائع، 9 شاحنات عفش ركاب، 24 سيارة)، كما غادرت السفينتين «مسرة - النوى اكسبريس» على متنها (242 راكب، 59 شاحنة بضائع، 6 سيارات).