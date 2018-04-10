صلاح جاهين: المحامون رفعوا عليّ قضايا في 15 محكمة

ذكر صلاح جاهين موقفًا لبعض الذين أغضبتهم رسوماته، فقد رفع عليه المحامون قضية في 15 محكمة، وحتى يدافع عن نفسه يلزمه تأجير تاكسي أرياف يدور به على محاكم الوجه البحري، والحقيقة أنه لم يكن يعلم لماذا هم غاضبون، لأنه كان في أمريكا في الوقت الذي نُشِرت فيه الرسومات الخاصة بالمحامين، لأن القانون الخاص بهم كان يُناقَش في مجلس الشعب في ذلك الوقت رغم أنه لم يكن يعرف ذلك لأنه كان في أمريكا.



وأضاف «جاهين»: «اقتنع بعضهم وتنازل عن دعواه، وبعضهم تمسك بدعواه، حتى حكم القضاء لي على أساس أن المحامين قضاياهم مرفوعة من غير ذي صفة، ولو كانت مرفوعة من نقابة المحامين كانت تتفهم لكن ما حدث أن كل محام لا تعجبه رسوماتي يسارع إلى رفع قضية "يجرجرني" فيها للمحاكم».

