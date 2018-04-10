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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 09:38 ص

«رشوا رجل أعمال بمياه نار».. نص إحالة ربة منزل وآخرين لـ«الجنايات»

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2123147

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة، المحامي العام الأول، في واقعة مقتل رجل أعمال بمنطقة حدائق القبة، عقب رش المتهمين مياة نار على وجهه، إن آيه عادل فهمي، ربة منزل ومحمد خيري محمد، كوافير حريمي، وفاروق رأفت، موظف بشركة خاصة أحدثوا عمدًا إصابة المجني علية محمد يوسف مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين أعدوا مادة كاوية «مياه نار» وما إن ظفر به المتهم الثالث والثاني حتى رشقه بالمادة الكاوية في وجهه، ما أدى إلى إحداث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وتابع قرار الإحالة أن المتهم الثاني تتبع خط سير المجني علية، وساعد المتهم الثالث، المتهم الثاني في الواقعة، بالإضافة لارتكابه الواقعة بتحريض من المتهمة الأولى.

وكشف تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني علية، إصابة المجني علية بإصابة حيوية بالغة نتيجة ملامسة جلده للمادة الكاوية، بالإضافة لاختراقها أمعائه، وأن الوفاء جاءت نتيجة تلك الإصابات. فيما كشفت تحريات المباحث الجنائية في الواقعة قيام المتهمين بعقد النية على إصابة المجني علية وإحداث عامة مستديمة به عقب تحريض من المتهمة الأولى بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة تواصلت مع المتهم الثاني وقت ارتكاب الواقعة وبعدها، بالإضافة لاتفاق المتهمة الأولى مع المتهم الثاني على الحصول على مبلغ مالي نظير ارتكاب الواقعة، كما كشفت الفيديوهات المسجلة للمتهمين ترصدهم بالمجني علية وقيام المتهم الثالث برشة بمادة كاوية وهروب المتهم الثاني باستخدام دراجة بخارية.
وكشفت تحقيقات النيابة انه عقب ورود إخطارا من مستشفى الدمرداش، باستقباله المجني علية وتوفي متأثرا بإصابته بحروق كاوية بأماكن متفرقة بالجسم، وبمناظرة الجثة تبين وجود حروق وتشوهات بالوجه والصدر والذراعين.

وقال شهود عيان إن مجهولين رشوا المجني علية بماء نار باستخدام «جركن»، وتبين قيام طليقته، المتهمة الأولى، بتحريض المتهم الثاني والثالث لارتكاب الواقعة، بسبب رفض المجني عليه تسليمها مستحقاتها المالية: «مؤخر صداق، وقائمة منقولات، تقدر بحوالي 350 ألفًا».

وأضافت التحقيقات أن المتهمة استعانت بالمتهم الثاني، واتفقت معه على إلقاء مادة كاوية «ماء نار» على المجني عليه وتشويه وجهه، مقابل 10 آلاف جنيه، وأرشدته عن مقر الشركة محل الواقعة، وأماكن تردد المجني عليه، وسلمته صورته الشخصية لمساعدته على تحديده، وتنفيذ مخططهما، وسلمته «جركن» يحوي ماء النار المستخدم في الواقعة، وقام بدوره بالاستعانة بصديقه المتهم الثالث.

فيما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، وحددت جلسة 11 أبريل الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

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