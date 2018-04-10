وكيل «تعليم أسوان» يُحذر طلاب المدارس من «الحوت الأزرق»

أصدر مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، تنبيهًا لمديري الإدارات التعليمية والمدارس والعاملين بالمديرية بضرورة الابتعاد عن لعبة "الحوت الأزرق" أو ما تعرف بـ "لعبة الموت" وكل ما يشابهها من ألعاب حرصًا على سلامة الطلبة والطالبات.



وأوضح "شاهين" فى تصريح خاص لـ"الدستور" عن وجود تعليمات مشددة من الوزارة بحث أولياء الأمور والطلاب بحجم خطورة اللعبة، مشيرًا إلى إن هذه اللعبة تخترق عقول أجيال المستقبل لتدميرهم بعد حدوث حالات انتحار بين المشاركين.



وأكد أن المديرية سوف تقوم بتدريب 750 أخصائيًا اجتماعيًا على سرعة التعامل مع أي بوادر لظهور حالات داخل المدارس، نافيًا وجود تعرض طلاب لأى إصابات أو أضرار صحية أو جسدية فى مدارس المحافظة.



جاء ذلك بعد زيادة إقبال المراهقين على الألعاب الإلكترونية دون إعمال العقل أو محاولة لفحص خفايا وأهداف المنتج، خاصة لعبة "الحوت الأزرق" أو الشهيرة بـ "لعبة الموت" التي تقود أجيال المستقبل إلى الجحيم.