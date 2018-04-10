مصرع وإصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، بينهم سيدتان، في مشاجرة نشبت لخلافات على الجيرة، في السادات بالمنوفية.



تلقى مأمور مركز السادات، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب بمشاجرة ومصابين بقرية الخطاطبة دائرة المركز.



بالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من ("ق.م. ق. "، 32 سنة، سائق، مصابًا بجروح قطعية، وشقيقه " م."، 37 سنة، سائق، مصابًا بكسور مضاعفه، وتم تحويله إلي مستشفي الباجور العام، والدتهما "س.م. ا." 57 سنة، ربة منزل، مصابة كدمات، وزوجة الثانى "م.ع. م. ع."32، سنة، ربة منزل، مصابة بجروح خطيرة) طرف أول، و("م.ع.ع." 52 سنة، بالمعاش، مصابًا، جرح بالجبهة، وزوج ابنته "م.ق. ع"، 28 سنة، سائق، مصابًا بجروح خطيرة) طرف ثاني، وجميعهم مقيمين قرية الخطاطبة دائرة المركز.



بسؤال الطرفين اتهم كل منهما الأخر بالتعدي عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات بسبب الجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5093 جنح مركز السادات لسنة 2018م.



وأخطرت مستشفى الباجور العام، مركز الشرطة، بوفاة الثاني متأثرًا بإصابته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7 أحوال مركز الباجور وأرفق بالمحضر الأصلي، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيل الأول من ديوان المركز مالم يكن مطلوبًا لسبب آخر وحجز كلًا من الخامس والسادس، وعرضهما صباح باكر رفقة تحريات المباحث وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها والتصريح بالدفن عقب ذلك بات الحالة الأمنية هادئة، وجارى المتابعة فى وجود الخدمات الأمنية لملاحظة الحالة.