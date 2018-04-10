من مذكرات تحت الطبع.. «الأبنودي»: أفسدت اللغة العربية

ذكر الشاعر الكبيرعبد الرحمن الأبنودي موقفًا لا يفارق خياله لطرافتها، وهو طالب في المرحلة الثانوية، قائلًا: «كان عيد الأم شيئًا جديدًا، وكنا نحاول أن نكتب شعرًا أنا وأمل دنقل ومصطفى الضمراني، وقيدنا أسماءنا، وكان حفلًا رهيبًا في فناء مدرسة قنا الثانوية، ومساحته كانت شاسعة.



وأضاف «الأبنودي»: «ووقف مصطفى الضمراني وألقى قصيدة عن الأم من نوع غرد الطير وأقبل الصبح، وصفق له الناس، ثم وقف أمل دنقل ونحن في باكورة الشباب والشعر أيضا، وأنشد قصيدة عن الأم التى هى مصر، بتعاليه المعروف وثقته الكبيرة فيما يقول، وصفق له الناس أيضا».



وتابع «الأبنودي»: ثم وقفت وكل الناس يعرفون أننى ابن الشيخ الأبنودي، فإذا بي مهشم اللغة، أقول قصيدة حلمنتيشية تقول: «أهدي إليكِ تحية بنشاطا، يا من بها فرح الفؤاد وظاطا، أعلنت حربك على الطبيخ هزمته وغدا الحديد بساعديك بطاطا، مزقت ثوب الخبز حتى لم يعد يقوى على إصلاحه خياطا»، فإذا بالجماهير تسقط من على الكراسي، والمناسبة تتحول إلى شىء عجيب، ثم جاء بعدنا أساتذة اللغة العربية ليتكلموا، وإذا بالجماهير تنفجر من الضحك، حيث أنني أفسدت أول حفلة عيد أم تقام في مدرسة قنا الثانوية».



ووردت هذه الحكاية في كتاب عن مذكرات الأبنودي والتي مازالت تحت الطبع للكاتب الصحفي والمؤرخ الأدبي إبراهيم عبد العزيز.

