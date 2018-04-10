زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب وسط إيطاليا

أفاد مسؤولون بأن زلزالا شدته 4.7 درجة ضرب، اليوم الثلاثاء، منطقة فى وسط إيطاليا كان زلزال كبير دمرها عام 2016.



وأشارت تقارير أولية إلى أن الزلزال تسبب فى أضرار مادية طفيفة.



وكان مركز الزلزال مدينة موتشا فى إقليم ماركي، ووقع عند الساعة 5:11 صباحا (0311 بتوقيت جرينتش).



وقال رئيس بلدية بلدة بيفى تورينا، التى ضربها زلزال 2016 بشدة، إن زلزال اليوم تسبب فى بعض الأضرار، مضيفا أنه صدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها.



وعلقت السلطات خدمة القطارات فى أجزاء من المنطقة للتحقق من حدوث أضرار بالقضبان.



وقتل نحو 300 شخص فى زلزال 2016 الذى بلغت شدته 6.3 درجة وسوى قرى بالأرض.