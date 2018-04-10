القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:50 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 26 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2123103

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض الطرق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 26
وسط الدلتا 14 27
الإسكندرية 13 24
بلطيم 14 23
مطروح 12 22
السلوم 12 31
سيوة 15 32
بورسعيد 17 22
دمياط 17 22
العريش 10 23
رفح 11 22
الإسماعيلية 14 26
السويس 15 25
رأس سدر 16 26
نخل 07 25
نويبع 19 28
طابا 15 25
كاترين 06 21
الطور 17 26
شرم الشيخ 20 29
الغردقة 19 29
مرسى علم 21 29
الفيوم 14 27
بني سويف 14 27
المنيا 12 28
أسيوط 13 29
سوهاج 14 30
قنا 15 31
الأقصر 16 32
أسوان 18 33
أبوسمبل 16 32
الوادي الجديد 18 32
شلاتين 20 29
أبورماد 21 28
رأس حدربة 21 27
حلايب 22 27

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