مقاتلات روسية حلقت فوق مدمرة أمريكية اقتربت من طرطوس

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات روسية حلقت 4 مرات على الأقل فوق المدمرة الأمريكية «USSDonald Cook» الموجودة في مياه البحر الأبيض المتوسط، حسب شبكة «روسيا اليوم».



وقالت صحيفة «Hurriyet» التركية، إنه تم رصد سفينة تابعة للقوات البحرية الأمريكية على بعد 100 كيلومتر من ميناء طرطوس السوري، حيث توجد هناك قاعدة بحرية روسية.



وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر في البنتاجون، أن المدمرة «USS Donald Cook» كانت غادرت ميناء قبرص باتجاه سوريا، وأشارت المصادر التي لم تكشف الصحيفة عن هويتها، إلى أن المدمرة مزودة بـ60 صاروخا مجنحا من نوع «توماهوك».



وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقيام بإجراء سريع ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، وتأكيده على أن كل الخيارات مطروحة، بما في ذلك العمل العسكري.