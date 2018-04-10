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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 07:39 ص

«الحريرى» ينشر صورة سيلفى مع ولى العهد السعودى والعاهل المغربى فى باريس

«الحريرى» ينشر صورة
عبير سليم
dostor.org/2123101

نشر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء أمس الإثنين، صورة «سيلفي» التقطها مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وملك المغرب محمد السادس في عاصمة الأنوار باريس.

وأرفق الحريري الصورة التى نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بكلمة «لا تعليق»، وهو الأمر الذي اعتبرته تقارير أنه يعكس عمق العلاقة بين الزعماء الثلاثة، وقوة أواصر الصداقة التي تربط العائلتين الملكيتين، وعائلة الحريري.

ويزور محمد بن سلمان فرنسا في جولة خارجية بعد زيارته للولايات المتحدة الأمريكية التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع.

وكان متوقعا أن يعود العاهل المغربي إلى الرباط نهاية الأسبوع الماضي، بعد قضائه فترة نقاهة في باريس، بيد أن اللقاء مع ولي العهد السعودي أرجأ عودته إلى بلاده.

«الحريرى» ينشر صورة سيلفى مع ولى العهد السعودى والعاهل المغربى فى باريس
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