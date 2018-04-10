كيم كونح أون يبحث المحادثات المستقبلية مع أمريكا فى اجتماع حزبى

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعا حزبيا، أمس الإثنين، حلل خلاله النتيجة المستقبلية للحوار مع الولايات المتحدة، وتطور العلاقات مع كوريا الجنوبية قبيل قمة مع سول في 27 أبريل المقبل.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في أول تصريح من جانب بيونج يانج لحوار رسمي مع الولايات المتحدة وللقمة مع سيئول، إن كيم وضع «قضايا استراتيجية وتكتيكية» كي يسير عليها حزبه (العمال الكوريين) القوي، بحسب «رويترز».

