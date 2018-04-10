القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 05:14 ص

أمين عام مجموعة الساحل الإفريقى يزور موسكو

موسكو
موسكو
عبير سليم
dostor.org/2123096

يبدأ الأمين الدائم لمجموعة الساحل الإفريقي، مامان سيديكو صمبو، اليوم الثلاثاء، زيارة لموسكو في إطار التحضير للاجتماع الذي سيتم في 19 أبريل الجاري.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر مطلع، أن "سيديكو صمبو" سيلتقي خلال زيارته لموسكو عددا من المسؤولين الروس لحثهم على المساعدة في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل.

وأضاف أن سيديكو صمبو سيقود وفودا هامة من الأمانة العامة للمجموعة بهدف تكثيف الجهود الدبلوماسية وتشجيع المجتمع الدولي على دعم دول المجموعة الخمس.

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