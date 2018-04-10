حظك اليوم.. برج القوس: ترقية فى انتظارك

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: بانتظارك اليوم مشروع خلاّق أو ترقية تستحقها في مجالك المهني بعد تفوقك في المشاريع التي أوكل تنفيذها إليك.



عاطفيًا: كن صريحًا مع الشريك لأنّ القدر دولاب، يمكن أن تنقلب الأمور عليك وتجد نفسك عاجزًا عن تحمّل ردود فعله التي قد تفسد كل شيء في لحظات متهورة.



صحيًا: نقاط ضعفك أمام المأكولات الشهية تجعلك تفرط في تناولها من دون أن تقدّر عواقب ذلك في المستقبل القريب.