حظك اليوم.. برج العذراء: انتبه إلى الإفراط في الطعام

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تجبر على تقديم التنازلات لإيجاد تسوية، أو الحفاظ على مركز أو على استمرارية في عمل، وتثبت للجميع أنك في الموقع المناسب بفضل كفاءتك.



عاطفيًا: قد تجد نفسك أمام استحقاق لابدّ منه، يتعلق بموضوع عاطفي وتتعرقل بعض مساعي التسوية لحل مشاكل عابرة بينك وبين الشريك.



صحيًا: انتبه إلى الإفراط في الطعام وخصوصًا في الأعياد، فأنت عرضة للبدانة وما تسببه من مضاعفات صحية.