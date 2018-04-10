حظك اليوم.. برج الأسد: تجنب الغيرة الشديدة

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الثلاثاء.



وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنيًا: فرص استثنائية وحظ كبير وعلاقة فريدة وتجربة لن تنساها قد تدّق بابك اليوم، وتنقل إلى مركز متقدم في العمل لم تكن تتوقعه.



عاطفيًا: يوم إيجابيّ ومناسب للتغلّب على ذكريات مريرة، كذلك هو يوم مثمر يؤدي فيه الحظ دورًا إيجابيًّا بالنسبة إليك وإلى الشريك.



صحيًا: إذا لاحظت انخفاضًا في حيويتك فلا تجهد نفسك؛ بل خصّص بعض أوقات الصباح للقيام بتمارين تؤمّن استرخاء وراحة.