حظك اليوم.. برج الجوزاء: لا تستمع للآخرين

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم الثلاثاء.



وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيَا: تشعر بأنك مقيد اليدين ولا تستطيع إبراز أفضل ما لديك في الوقت الحالي، فعليك التحلي بالصبر ومحاولة إثبات ذاتك.



عاطفيًا: لا تستمع إلى بعض الأقاويل التي يمكنها أن تبعدك عن حياتك العاطفية المستقرة، وأحرص على وجود الثقة المتبادلة بينك وبين شريك حياتك.



صحيًا: عليك بزيارة طبيب العظام والمفاصل في الوقت الحالي، حتى لا تتفاقم عليك المشاكل ويصعب علاجها في ما بعد.