مالك فيسبوك بعد فضيحة الخرق الكبرى: كان خطأي وأعتذر

أعلن رئيس مجلس إدارة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أمس الإثنين، إنه يتحمل شخصيا مسئولية الثغرات الأمنية في أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم، مع اقتراب موعد مثوله أمام الكونجرس.



ويأتي تعليق "زوكربيرج" بعد أن أصبحت فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات، التي جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، واحدة من أكبر عمليات الخرق التي تعصف بالشركة الشهيرة ورئيسها التنفيذي، منذ تأسيسها قبل 14 عاما.



ونشرت لجنة من الكونجرس تعليقات لـ"زوكربيرج" تضمنت اعترافات له بأنه كان مثاليا جدا، وفشل في إدراك كيف يمكن لهذه المنصة التي يستخدمها ملياري شخص أن تستغل، بحسب "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء.



وقال زوكربيرج في شهادة مكتوبة، نشرتها لجنة التجارة في الكونجرس: "لم تكن لدينا رؤية واسعة كفاية لمسؤوليتنا، وهذا كان خطأ كبير. لقد كان خطأي وأنا اعتذر".



وأضاف "أنا بدأت فيسبوك، وأنا أديره، وأنا مسؤول عما يحدث هنا".



وسيمثل زوكربيرج (33 عاما)، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ، والأربعاء أمام مجلس النواب، وسط عاصفة بشأن سرقة معلومات ملايين الأشخاص من مستخدمي الموقع من قبل شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية التي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.