القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:24 ص

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف
11:16 م

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر
07:51 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25
06:58 ص

كيف أثارت كلمة «صباح الخير» تأملات يوسف إدريس؟
03:15 ص

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا
11:43 م

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا
09:43 م

«ابن الوز عوام».. جيل جديد من أبناء الفنانين يقتحم الوسط الفنى
08:18 م

هل «تويتر» أولى خطوات عودة حنان ترك للتمثيل؟
07:10 م

مديرة «رواد 2030»: لا تعيينات حكومية.. والعمل الحر ملاذ الشباب
05:48 م

ترامب: ثمن الهجوم الكيماوي في سوريا «باهظ»
05:43 م

الاتحاد الأوروبي يطالب روسيا وإيران باستخدام نفوذهما في دمشق لمنع هجمات
05:16 م

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة
عالم
الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 03:13 ص

مالك فيسبوك بعد فضيحة الخرق الكبرى: كان خطأي وأعتذر

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
عبير سليم
dostor.org/2123078

أعلن رئيس مجلس إدارة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أمس الإثنين، إنه يتحمل شخصيا مسئولية الثغرات الأمنية في أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم، مع اقتراب موعد مثوله أمام الكونجرس.

ويأتي تعليق "زوكربيرج" بعد أن أصبحت فضيحة شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات، التي جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، واحدة من أكبر عمليات الخرق التي تعصف بالشركة الشهيرة ورئيسها التنفيذي، منذ تأسيسها قبل 14 عاما.

ونشرت لجنة من الكونجرس تعليقات لـ"زوكربيرج" تضمنت اعترافات له بأنه كان مثاليا جدا، وفشل في إدراك كيف يمكن لهذه المنصة التي يستخدمها ملياري شخص أن تستغل، بحسب "سكاي نيوز" عربية، اليوم الثلاثاء.

وقال زوكربيرج في شهادة مكتوبة، نشرتها لجنة التجارة في الكونجرس: "لم تكن لدينا رؤية واسعة كفاية لمسؤوليتنا، وهذا كان خطأ كبير. لقد كان خطأي وأنا اعتذر".

وأضاف "أنا بدأت فيسبوك، وأنا أديره، وأنا مسؤول عما يحدث هنا".

وسيمثل زوكربيرج (33 عاما)، الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ، والأربعاء أمام مجلس النواب، وسط عاصفة بشأن سرقة معلومات ملايين الأشخاص من مستخدمي الموقع من قبل شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية التي عملت لصالح حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

الأردن يعتزم توزيع أراضٍ سكنية على الموظفين مجانًا

منذ اسبوع

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ اسبوع

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ أقل من شهر

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ أقل من شهر

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ أقل من شهر

العراق يرفض وجود القوات التركية على أراضيه

الآن

اليوم.. انطلاق أكبر تجمع علمى ابتكارى «مصرى – صينى»

محمد شريف يكشف لـ«الكابتن» رسالة البدري وسر ابتعاده عن المشاركة

فيديوجراف.. «قصة دوما وجلسة الخطيب والبدري» أبرز أخبار اليوم

مصادرة وثائق من مكتب محامي ترامب بشأن علاقته مع ممثلة إباحية

الأكثر قراءة

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

قصة غضب شيوخ الأزهر من الدكتور فاروق الباز

بعد حسام وشيرين.. مي عز الدين لـ«السعدني»: أخي الذي لم تلده أمي

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

ألبومات الصور

«أنا يطلعلي أسد».. 10 صور من احتفالات شم النسيم

بالصور.. تشييع جنازة الإعلامية آمال فهمي

مدير أمن كفرالشيخ يتفقد متنزهات احتفالات شم النسيم

صلاة الجنازة على الإعلامية آمال فهمي

نجم الساعة

ملكة الكلام تتوقف

الأكثر قراءة

خبيرة تغذية: الموز في الصباح خطر على الصحة

قصة غضب شيوخ الأزهر من الدكتور فاروق الباز

بعد حسام وشيرين.. مي عز الدين لـ«السعدني»: أخي الذي لم تلده أمي

«الأسطورة» الأعلى أجرًا بعد «الزعيم» في رمضان

كشكول

"تعليم القاهرة" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة مبدعي المستقبل

وكيل تعليم القاهرة يلتقي طلاب التربية الخاصة قبيل سفرهم لشرم الشيخ

جامعة الإسكندرية تنعى عميدة كلية التمريض السابقة

"تعليم القاهرة" تناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

بالصور.. علوم الإسكندرية توقع برتوكول تعاون مع شركة "أمرك" للزيوت

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

العقوبات الأمريكية على روسيا تقوض تعافي الأسهم الأوروبية

انسحاب نيكي هايلي من مجلس الأمن خلال كلمة مندوب سوريا

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

منوعات

«جوجل» يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

الكبار والصغار يتسابقون على سينما الـ3D في حديقة الحيوان

غياب الفنانين ووداعًا فوازير رمضان.. أبرز مشاهد جنازة آمال فهمي

ولاد الكار

اقرأ في الدستور غدًا.. «معركة الفسيخ»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك