القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:57 ص

ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء

أسعار النقط
أسعار النقط
سيد ابراهيم
dostor.org/2123077

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.45 دولارًا للبرميل، كما سجلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 62.42 دولارًا للبرميل.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق لـ«الدستور»، إن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سيؤثر بشكل سلبي على فاتورة الدعم، ويزيد أعباء عجزالموازنة إلى ما يقرب من 39 مليار جنيه، موضحًا أن كل 10 دولارات ارتفاعًا في سعر البرميل، تزيد من فاتورة الدعم نحو 26 مليار جنيه، متوقعًا وصول سعر البرميل إلى 75 دولارًا، خلال الفترة المقبلة.

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