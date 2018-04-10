موسكو: إعادة توطين سكريبال فى دولة ثالثة انتهاك للقانون الدولى

أعلن المتحدث باسم السفارة الروسية في لندن، اليوم الثلاثاء، أن إعادة التوطين الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية المتسمم في بريطانيا سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في بلد آخر سيكون «انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي».



وقال ممثل السفارة: «إن إعادة التوطين هذه ستكون انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي، فبعد تسمم سيرجي ويوليا سكريبال، المملكة المتحدة لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية القنصلية الثنائية، يرفضون قيام الجانب الروسي بالاتصال القنصلي مع المواطنين الروس، ولا يقدمون أية معلومات يمكن التحقق منها حول رغباتهم في هذا الصدد»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك».



وفي سياق متصل، اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، أن وراء العرض المقترح لنقل العقيد الروسي السابق سكريبال وابنته إلى أمريكا تحت أسماء مختلفة، محاولة لإخفاء الضحايا، «حتى لا يقولوا ما لا يلزم»، على حد وصفه.