تعزيزات عسكرية من 6 كتائب لتحرير درنة الليبية

تنفيذًا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، توجهت تعزيزات عسكرية جديدة، إلى مدينة درنة؛ للمشاركة في تحرير المدينة من العصابات الإرهابية.



ويحسب صحيفة «المتوسط» الليبية، اليوم الثلاثاء، فإن إرسال هذه التعزيزات العسكرية من السرية المقاتلة، ستنضم إلى كتائب أرسلت أمس صباحًا ومساءً، وهما كتائب 155، و166، و106 مشاة مجحفلة، وكتيبة طارق بن زياد، والكتيبة 128.



وشهدت مدينة درنة مؤخرًا تجدد للاشتباكات العنيفة باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية المسلحة في عدد من محاور المدينة.



