الليلة.. حفل الفنان عادل مصطفى فى دار الأوبرا

يشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية٬ في تمام الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفلًا موسيقيًا٬ يحييه الموسيقار وعازف البيانو الدكتور محمد عادل مصطفى٬ بمصاحبة فرقته الموسيقية التي تضم آلات غربية مطعمة بآلات شرقية.



ويتضمن الحفل عدد من المؤلفات الخاصة٬ التى أبدعها خصيصا لهذا الحفل وتقدم لأول مرة، وهي: "الغريب، المسافر، نداء السماء"، إلى جانب عدد من أعماله التي تمزج الطابع الشرقي بالغربي الكلاسيكي، منها: "حنين من القلب، كيوبيد، حارة شرقية، لونجا على الماشي، وحالة حب".