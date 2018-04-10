القاهرة : الثلاثاء 10 أبريل 2018
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الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:29 ص

بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلى فى مصر الجديدة

بالصور.. تفاصيل حفل
هادى كرم
dostor.org/2123070

حرص العديد من جمهور النجم محمود العسيلي، صاحب الكاريزما والأغاني المميزة على حضور حفله الثاني لشم النسيم، داخل ساحة مجمع كافيهات ديستريكت بمصر الجديدة.

وحضر "العسيلي"، بصحبة مدير أعماله ميمي، وافتتح فقرته بأغنية "طول ما أنت جنبي"، وسط وهتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص على تهنئة الجمهور بعيد شم النسيم والربيع، ثم قدم "يا ناس"، و"أنا مش مضمون"، و"فوقي"، و"خاينة"، وسط أجواء المرح ووصلات الرق؛ ليختتم فقراته بأغنية "تررم".

وشارك في إحياء حفل محمود العسيلي بمصر الجديدة الـ"dj" العالمي ياسر الحريري الذي تولى أيضًا تنظيمهما.

بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلى فى مصر الجديدة
بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلى فى مصر الجديدة
بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلى فى مصر الجديدة
بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلى فى مصر الجديدة
بالصور.. تفاصيل حفل محمود العسيلى فى مصر الجديدة
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