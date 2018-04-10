أمير كرارة: «كلبش 2» صورة معكوسة من الجزء الأول

أكد الفنان أمير كرارة في حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة الإعلامية إسعاد يونس على قناة CBC، أنه قدم مسلسل "الطبال"، ولكنه شخصيًا لم يحب المسلسل كما أنه لم يعجب الكثير من المشاهدين، ولكن بعد ذلك قدم مسلسل "كلبش" الذي صنع له حالة غير عادية.



وأوضح كرارة أن المشاهدين ربطوا بينه وبين شخصية سليم الأنصاري، وعلى الرغم من أن هناك فنانين كثر قدموا شخصية ضابط الشرطة إلا أن التوفيق حالفه في تقديم هذه الشخصية، ليكون هناك مشاهد لاقت قبولًا لدى المشاهدين خاصة مع بداية الحلقات.



وقال إن المشاهد الأولى التي دخل فيها سليم الأنصاري ليطمئن على والدته وشقيقته، وهن نائمات قبل ما ينزل في مهمة هي أكثر ما علقت في أذهان المشاهدين لأنه لم يكن يعلم إن كان سيعود من المهمة على خير أم لا، مضيفًا أن بعض ضباط الشرطة اتصلوا به وشكروه على هذا الدور لأنه أظهر الجانب الإنساني الذي قد يغيب عن البعض.



وكشف الفنان أن الجزء الثاني من مسلسل "كلبش" عبارة عن صورة معكوسة من الجزء الأول، كما أن الفنانين مختلفين تمامًا باستثناء هالة فاخر التي قدمت دور أمه.



وتحدث عن الفنان أحمد السقا قائلا: "أحبه جدًا وهو مثل أخي الكبير وكنت سعيد بالمشاركة معه في فيلم هروب اضطراري، وكنت أنتظر الوقت المناسب للدخول إلى السينما بشكل جيد خاصة وأن بعض النجوم يخافون دخول أفلام بطولة جماعية على عكس أحمد السقا الذي يتميز بالشجاعة في هذه النقطة تحديدًا".



واستكمل أمير كرارة: "السقا كان فرحان لي جدًا بسبب نجاح دوري في هروب اضطراري وهذا الفنان من النوع الذي يحب مساعدة زملائه".



وتطرق إلى حياته الشخصية وبدايته وقال: "أنا من سرايا القبة لكن كنت (بتلزق) في مصر الجديدة بحكم إننا قريبين منها ولأني كنت ألعب رياضة في نادي هوليليدو، وبدأت حياتي الفنية بأدوار صغيرة جًدا وكنت أحيانًا أظهر لأصفق في البرامج فقط، أما أول شئ أقدمه وحقق لي انتشار فكان إعلان قدمته من 17 عامًا".



وأردف الفنان: "بعد الإعلان عُرض علي المشاركة في كليب للمطربة سميرة سعيد فوافقت وبعدها عُرض علي كليب أخر مع سميرة سعيد فوافقت وسألت (هاخد كام) فقالوا 1000 جنيه فوافقت على شرط أن أحصل على الملابس".



أما بالنسبة إلى مشاركته في فيلم "زكي شان"، أوضح أنه وافق بسبب أحمد حلمي لأنه هو من تحدث معه وقتها للمشاركة في الفيلم وهو حينها كان نجم كبير".



ورأى كرارة أن مسلسل "المواطن إكس" كانت البداية الحقيقية له ووقتها قرر التخلي عن فكرة "الشاب الجان" وقرر أن يمثل بجد، موضحًا أن الفنان محمود عبدالمغني هو من اقترح عليه اسم "ميمي" في مسلسل "طرف ثالث".