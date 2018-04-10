ترامب وماكرون ينسقان للرد على الهجوم الكيماوى المزعوم فى سوريا

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى مساء أمس الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لتقييم التطورات منذ الهجمات الكيميائية المزعومة، والتي وقعت 7 أبريل في دوما بالغوطة الشرقية، والمناقشات الجارية بمجلس الأمن الدولي.



وذكر الإليزيه في بيان أن ماكرون وترامب "أكدا ضرورة أن يرد المجتمع الدولي بشكل حازم على هذه الانتهاكات الجديدة عبر استخدام الأسلحة الكيميائية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.



واتفق الرئيسان، وفقا للبيان، على مواصلة الاتصالات بينهما في هذا الشأن على نحو وثيق.



ويعد هذا الاتصال هو الثاني خلال 24 ساعة بين الرئيسين؛ لبحث الوضع في سوريا.