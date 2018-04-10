توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية ووكالة الأنباء الفرنسية

وقع مركز التواصل الحكومي في المملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم مع وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) في باريس، والتي تعتبر أول وكالة أنباء في العالم، وإحدى أهم وكالات الأنباء في العالم، وذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عواد العواد، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الفرنسية، إيمانويل هوج.



وبحسب ما أوردت "العربية"، اليوم الثلاثاء، تركز مذكرة التفاهم على أربعة محاور رئيسية هي تدريب عدد من منسوبي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية والإعلاميين السعوديين في مقر الوكالة بباريس ومقر المركز بالرياض، وعقد ورش عمل متخصصة في الدولتين، وإعداد أدلة صحافية إرشادية في كتابة الخبر، والتبادل الثقافي والمعرفي.



يشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي بالتزامن مع الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.