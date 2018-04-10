الليلة.. الكاتب سمير عبدالباقى بضيافة أتيليه القاهرة

يحل الكاتب الكبير سمير عبدالباقي٬ ضيفًا على أتيليه القاهرة٬ في أمسية ثقافية حول رواية «زمن الزنازين» وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.



يذكر أن «عبدالباقي» شاعر وروائي ورجل مسرح ورائد من رواد الأدب الموجه للأطفال٬ له الكثير من الإبداعات والإسهامات في مجالات السياسة والإبداع٬ فهو أحد عمالقة شعر العامية المصرية، وله فيها عشرات الدواوين، وهو أحد كتاب المسرح المجددين الباحثين عن الأصالة، وهو في الوقت ذاته رائد من رواد الأدب والصحافة الموجهة للطفل بأشكالهما وأنواعهما المختلفة، بالإضافة إلى إصداره مجموعة من الروايات المهمة والتي تنتمي لأدب السيرة الذاتية٬ والتي تؤرخ له وكذلك لوطن على مدار أكثر من نصف قرن من الزمان، وفوق كل هذا هو مؤسس لعدد كبير من الفرق الفنية والجمعيات الأهلية التي كان هذدفها الأول والأصيل الإنسان المصري وثقافته.



ويعكس إبداعه إخلاصه الشديد لقضيته ودأبه في الكتابة، فهو من الأدباء والمبدعين الملتزمين بالقضايا السياسية والاجتماعية لوطنهم ومواطنيهم٬ واستمر في هذا المنحى مصممًا على هدفه٬ مؤكدًا لانحيازاته الفكرية والوطنية٬ وكان صوتًا صداحًا واضحًا عندما صمت الجميع أو الأغلبية من المبدعين والمثقفين وأصحاب القلم.